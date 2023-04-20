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Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил информацию о гибели местного жителя, который в своем дворе распиливал снаряды времен ВОВ.
«В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
Ранее информация о смерти мужчины в результате детонации распиленного снаряда появилась в СМИ.
«Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет — так не должно быть!», — заявил Гладков, добавив, что задача муниципальных чиновников — проводить разъяснительную работу среди жителей, «в сотый раз проходить, объяснять, рассказывать».
«В селе Курасовка Ивнянского района во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб», — написал Гладков в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
Ранее информация о смерти мужчины в результате детонации распиленного снаряда появилась в СМИ.
«Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет — так не должно быть!», — заявил Гладков, добавив, что задача муниципальных чиновников — проводить разъяснительную работу среди жителей, «в сотый раз проходить, объяснять, рассказывать».
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