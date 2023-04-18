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В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Татарстане в деревне Куюки ведутся поисково-спасательные работы на месте обрушившегося дома.
По данным МЧС РФ, около полудня поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в Пестречинском районе.
«На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться люди», — сообщили в МЧС.
К работам привлечены более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе кинологические расчёты.
По данным МЧС РФ, около полудня поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в Пестречинском районе.
«На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться люди», — сообщили в МЧС.
К работам привлечены более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе кинологические расчёты.
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