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СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
Россия и мир
Фото: СУ СК по Санкт-Петербургу
В СК по Санкт-Петербургу заявили, что в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства.
«В Санкт-Петербурге следователи работают на месте происшествия в Павловске. 26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в г. Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Проводится осмотр места происшествия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители Ленинградской области ночью слышали громкие звуки, похожие на взрывы. В частности, в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга) в конноспортивном клубе «осколками неясного происхождения» были повреждены здания конюшни и манежа.
«В Санкт-Петербурге следователи работают на месте происшествия в Павловске. 26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в г. Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Проводится осмотр места происшествия.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители Ленинградской области ночью слышали громкие звуки, похожие на взрывы. В частности, в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга) в конноспортивном клубе «осколками неясного происхождения» были повреждены здания конюшни и манежа.
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