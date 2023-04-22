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СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Жители Пушкино, Павловска и Гатчины минувшей ночью слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Информация об этом появилась в ряде СМИ и телеграм-каналов.
По данным РИА Новости, в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга) в конноспортивном клубе «осколками неясного происхождения» повреждены здания конюшни и манежа. По информации «Известий», взрыв произошел в котельной рядом с клубом.
Также в СМИ сообщают, что «громкие хлопки» слышали жители Петербурга. Что именно стало причиной, пока неизвестно.
Официальных данных об этом пока нет.
По данным РИА Новости, в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга) в конноспортивном клубе «осколками неясного происхождения» повреждены здания конюшни и манежа. По информации «Известий», взрыв произошел в котельной рядом с клубом.
Также в СМИ сообщают, что «громкие хлопки» слышали жители Петербурга. Что именно стало причиной, пока неизвестно.
Официальных данных об этом пока нет.
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