СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Жители Пушкино, Павловска и Гатчины минувшей ночью слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Информация об этом появилась в ряде СМИ и телеграм-каналов.По данным РИА Новости, в Павловске (25 км от Санкт-Петербурга) в конноспортивном клубе «осколками неясного происхождения» повреждены здания конюшни и манежа. По информации «Известий», взрыв произошел в котельной рядом с клубом.Также в СМИ сообщают, что «громкие хлопки» слышали жители Петербурга. Что именно стало причиной, пока неизвестно.Официальных данных об этом пока нет.