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Прокуроры в РФ отменили мобилизацию 15 тысяч граждан
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуроры в России в прошлом году отменили «необоснованную мобилизацию» 15 тысяч граждан. Об этом в Совете Федерации заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин, пишет ТАСС.
«Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан», — привел Разинкин статистику прокуратуры за прошлый год, которая касается надзорного сопровождения частичной мобилизации.
Также представитель ведомства заявил, что в самом начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры, и «вскрытые недостатки буквально устранялись в круглосуточном режиме».
«Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона, внесено более 3 тыс. актов реагирования и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан», — привел Разинкин статистику прокуратуры за прошлый год, которая касается надзорного сопровождения частичной мобилизации.
Также представитель ведомства заявил, что в самом начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры, и «вскрытые недостатки буквально устранялись в круглосуточном режиме».
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