Бастующие работники аэропортов Гамбурга и Берлина требуют повысить зарплаты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В аэропортах Берлина и Гамбурга в понедельник проходит забастовка работников. Они требуют повышения зарплаты и улучшение условий труда.По данным местных СМИ, в Берлине отменили все вылеты и 70 входящих рейсов. В Гамбурге отменили более 30 вылетов. Работники намерены бастовать около суток.В Германии сотрудники аэропортов уже в течение нескольких месяцев проводят акции протеста и забастовки. Так, в марте не работали аэропорты в Мюнхене и Франкфурте.