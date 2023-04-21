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Бастующие работники аэропортов Гамбурга и Берлина требуют повысить зарплаты
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В аэропортах Берлина и Гамбурга в понедельник проходит забастовка работников. Они требуют повышения зарплаты и улучшение условий труда.
По данным местных СМИ, в Берлине отменили все вылеты и 70 входящих рейсов. В Гамбурге отменили более 30 вылетов. Работники намерены бастовать около суток.
В Германии сотрудники аэропортов уже в течение нескольких месяцев проводят акции протеста и забастовки. Так, в марте не работали аэропорты в Мюнхене и Франкфурте.
По данным местных СМИ, в Берлине отменили все вылеты и 70 входящих рейсов. В Гамбурге отменили более 30 вылетов. Работники намерены бастовать около суток.
В Германии сотрудники аэропортов уже в течение нескольких месяцев проводят акции протеста и забастовки. Так, в марте не работали аэропорты в Мюнхене и Франкфурте.
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