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На Камчатке власти предложили жителям самим убирать вулканический пепел во дворах
Россия и мир
Выброс пепла на вулкане Безымянном 7 апреля 2023 года. Фото: Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН»
В нескольких населенных пунктах Камчатки, в которых после мощного пеплопада был введен режим ЧС, населению предложили самими убирать пепел.
Изначально на уборку отправили большегрузы, однако техника серьезно повредила дорожную сеть, в результате местные власти приостановили работы. «Населению рекомендовано проводить уборку пепла на своих дворовых территориях самостоятельно. Каждый может обратиться в администрацию за выделением соответствующего инвентаря и вывозом пепловых масс», — заявил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.
Также, по его словам, на общественные работы по устранению последствий пеплопада коммунальные предприятия будут привлекать безработных жителей, состоящих на учете в центре занятости.
Главам поселений предписано заняться восстановлением уличной дорожной сети, поврежденной большегрузами.
По словам главы района, на фоне ЧС некоторые школы переведены на дистант. Для детей, которые сдают экзамены, организован подвоз и средства индивидуальной защиты.
Напомним, 11 апреля сейсмологи зафиксировали несколько мощных выбросов вулкана на высоту от шести до десяти км. Поселки Усть-Камчатского района засыпало вулканическим пеплом.
Изначально на уборку отправили большегрузы, однако техника серьезно повредила дорожную сеть, в результате местные власти приостановили работы. «Населению рекомендовано проводить уборку пепла на своих дворовых территориях самостоятельно. Каждый может обратиться в администрацию за выделением соответствующего инвентаря и вывозом пепловых масс», — заявил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.
Также, по его словам, на общественные работы по устранению последствий пеплопада коммунальные предприятия будут привлекать безработных жителей, состоящих на учете в центре занятости.
Главам поселений предписано заняться восстановлением уличной дорожной сети, поврежденной большегрузами.
По словам главы района, на фоне ЧС некоторые школы переведены на дистант. Для детей, которые сдают экзамены, организован подвоз и средства индивидуальной защиты.
Напомним, 11 апреля сейсмологи зафиксировали несколько мощных выбросов вулкана на высоту от шести до десяти км. Поселки Усть-Камчатского района засыпало вулканическим пеплом.
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