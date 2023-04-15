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В Брянской области беспилотник упал на жилой дом, пострадавших нет

10.34 Пятница, 21 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брянской области беспилотник упал на жилой дом, сообщил губернатор Богомаз.

«В городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Он утверждает, что беспилотник упал «в результате атаки ВСУ».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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