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Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова арестована на два месяца
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова, которая была задержана накануне, арестована на два месяца.
Об этом сообщили в Басманном суде, пишет ТАСС. По данным агентства, бывшая чиновница обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
В среду поздно вечером стало известно, что Ярилова задержана в Москве в рамках расследования уголовного дела о крупном хищении по программе «Пушкинская карта». По версии СК, в результате махинаций с картами было похищено более 200 миллионов рублей.
Ольга Ярилова занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года покинула пост по собственному желанию.
Об этом сообщили в Басманном суде, пишет ТАСС. По данным агентства, бывшая чиновница обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
В среду поздно вечером стало известно, что Ярилова задержана в Москве в рамках расследования уголовного дела о крупном хищении по программе «Пушкинская карта». По версии СК, в результате махинаций с картами было похищено более 200 миллионов рублей.
Ольга Ярилова занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года покинула пост по собственному желанию.
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