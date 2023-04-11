В Москве по делу о хищении с «Пушкинских карт» задержана экс-замминистра культуры Ярилова

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Москве задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова в рамках расследования уголовного дела о крупном хищении по программе «Пушкинская карта».Об этом поздно вечером в среду сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По версии СК, в результате махинаций с картами было похищено более 200 миллионов рублей.Ольга Ярилова занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года покинула пост по собственному желанию.