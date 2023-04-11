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В Москве по делу о хищении с «Пушкинских карт» задержана экс-замминистра культуры Ярилова
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова в рамках расследования уголовного дела о крупном хищении по программе «Пушкинская карта».
Об этом поздно вечером в среду сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии СК, в результате махинаций с картами было похищено более 200 миллионов рублей.
Ольга Ярилова занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года покинула пост по собственному желанию.
Об этом поздно вечером в среду сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии СК, в результате махинаций с картами было похищено более 200 миллионов рублей.
Ольга Ярилова занимала пост заместителя министра культуры с 2018 года. В сентябре прошлого года покинула пост по собственному желанию.
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