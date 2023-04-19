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В полиции Москвы проводят массовые проверки из-за утечки данных силовиков
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В УВД по Центральному округу Москвы проводят массовые проверки из-за утечки данных силовиков, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Проверяют сотрудников УВД и районных отделов. Источник агентства утверждает, что полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, «среди которых были и граждане Украины».
Проверки проводит ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД.
Проверяют сотрудников УВД и районных отделов. Источник агентства утверждает, что полицейские за денежное вознаграждение выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, «среди которых были и граждане Украины».
Проверки проводит ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД.
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