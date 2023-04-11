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На кузбасской шахте «Распадская» произошел пожар, горняков эвакуируют
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На кузбасской шахте «Распадская» произошел пожар, горняков эвакуируют.
«Шесть отделений горноспасателей выехали на сигнал о возгорании на шахте в Междуреченском городском округе. Люди из шахты выводятся. Информация уточняется», — сообщили в МЧС региона.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте «Распадская», сообщается в телеграм-канале главы региона.
«Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется. На месте работают расчеты военизированной горноспасательной части», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из шахты эвакуируют 181 шахтера.
«Шесть отделений горноспасателей выехали на сигнал о возгорании на шахте в Междуреченском городском округе. Люди из шахты выводятся. Информация уточняется», — сообщили в МЧС региона.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб, который займется координацией действий по ликвидации ЧС на шахте «Распадская», сообщается в телеграм-канале главы региона.
«Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются. Информация о точном числе горняков, находящихся в забое, уточняется. На месте работают расчеты военизированной горноспасательной части», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из шахты эвакуируют 181 шахтера.
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