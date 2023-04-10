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В Нижегородской области крупный пожар на территории химпредприятия
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Дзержинске Нижегородской области крупный пожар на территории химпредприятия.
В региональном управлении МЧС сообщили, что горит склад на площади 4000 квадратных метров по адресу Автозаводское шоссе, д. 99 А. Склад расположен на территории химического предприятия научно-производственной компании «Астат».
«В готовность приведены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с ЛВЖ», — сообщили в МЧС.
На месте работает лаборатория по замерам ПДК. В Роспотребнадзоре заявили, что проверяют состояние атмосферного воздуха в районе пожара.
Информация о пострадавших пока не поступала.
В региональном управлении МЧС сообщили, что горит склад на площади 4000 квадратных метров по адресу Автозаводское шоссе, д. 99 А. Склад расположен на территории химического предприятия научно-производственной компании «Астат».
«В готовность приведены пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с ЛВЖ», — сообщили в МЧС.
На месте работает лаборатория по замерам ПДК. В Роспотребнадзоре заявили, что проверяют состояние атмосферного воздуха в районе пожара.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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