Возрастное ограничение 18+
Российские «военные эксперты» получили подозрительные посылки со статуэтками
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Российские «военные эксперты» получили подозрительные посылки со статуэтками. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, пишут РИА Новости.
Он утверждает, что такую посылку получил он, а также «целый ряд известных людей — один крупный философ, ряд военкоров и военных экспертов».
По его словам, в адресованной ему посылке находился позолоченный бюст маршала Жукова высотой 15-20 см.
Уведомление о посылке и курьерской доставке пришло Сивкову от СДЭК. «Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», — сказал он агентству.
Он утверждает, что такую посылку получил он, а также «целый ряд известных людей — один крупный философ, ряд военкоров и военных экспертов».
По его словам, в адресованной ему посылке находился позолоченный бюст маршала Жукова высотой 15-20 см.
Уведомление о посылке и курьерской доставке пришло Сивкову от СДЭК. «Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники. <…> Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», — сказал он агентству.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчан стали чаще приглашать на работу в другие страны
13 апреля 2023
13 апреля 2023
Депутат думы Арамиля написала заявление на редактора местной газеты за публикацию ее фотографии
18 апреля 2023
18 апреля 2023