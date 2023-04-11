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Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщают СМИ из суда.
Суд в Москве рассматривал апелляцию на арест корреспондента Wall Street Journal.
В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. «Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», — заявляли в марте в ФСБ.
Журналист был этапирован в Москву, ранее суд поместил его в СИЗО на два месяца.
Суд в Москве рассматривал апелляцию на арест корреспондента Wall Street Journal.
В конце марта журналист был задержан в Екатеринбурге. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне. «Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», — заявляли в марте в ФСБ.
Журналист был этапирован в Москву, ранее суд поместил его в СИЗО на два месяца.
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