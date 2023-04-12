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Авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать в этом году на 15-30%
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Минтрансе предположили, что в этом году цены на авиабилеты могут вырасти на 15-30%. Речь о внутрироссийских рейсах.
Вероятность существенного повышения цен чиновники объясняют сокращением субсидирования.
«У нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик (цитата по ТАСС).
Также он предположил, что, «возможно, будет уменьшение количества рейсов».
В прошлом году авиакомпании получили субсидию в 100 млрд рублей на фоне санкций. В этом году предполагается субсидирование на уровне 25,3 млрд рублей.
Вероятность существенного повышения цен чиновники объясняют сокращением субсидирования.
«У нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик (цитата по ТАСС).
Также он предположил, что, «возможно, будет уменьшение количества рейсов».
В прошлом году авиакомпании получили субсидию в 100 млрд рублей на фоне санкций. В этом году предполагается субсидирование на уровне 25,3 млрд рублей.
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