Авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать в этом году на 15-30%

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минтрансе предположили, что в этом году цены на авиабилеты могут вырасти на 15-30%. Речь о внутрироссийских рейсах.Вероятность существенного повышения цен чиновники объясняют сокращением субсидирования.«У нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», — заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик (цитата по ТАСС).Также он предположил, что, «возможно, будет уменьшение количества рейсов».В прошлом году авиакомпании получили субсидию в 100 млрд рублей на фоне санкций. В этом году предполагается субсидирование на уровне 25,3 млрд рублей.