Возрастное ограничение 18+
Житель Орловской области арестован после попытки поджечь взрослого сына
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Орловской области суд заключил под стражу жителя города Ливны, который попытался поджечь своего сына.
По версии СК, на прошлой неделе 62-летний мужчина поссорился со своим 39-летним сыном, который, как сообщается, его каким-то образом оскорбил. «В ходе ссоры мужчина облил потерпевшего бензином из находящейся во дворе канистры и поджег его одежду», — говорится в релизе регионального СУ СК. Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Сына госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство.
По версии СК, на прошлой неделе 62-летний мужчина поссорился со своим 39-летним сыном, который, как сообщается, его каким-то образом оскорбил. «В ходе ссоры мужчина облил потерпевшего бензином из находящейся во дворе канистры и поджег его одежду», — говорится в релизе регионального СУ СК. Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Сына госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога
17 апреля 2023
17 апреля 2023
Уголовное дело в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана* будут рассматривать 26 апреля
13 апреля 2023
13 апреля 2023