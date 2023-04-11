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СМИ: депутаты ГД и сенаторы не будут публиковать декларации даже в обобщенном виде
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации не планируют в этом году публиковать декларации даже в обобщенном виде.
Напомним, в феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде с 1 марта 2023 года. Согласно закону, в отчетной информации по доходам и расходам не будут публиковаться персональные данные (публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений).
«Ведомости» со ссылкой на источники в ГД и Совфеде пишут, что в этом году декларации не будут публиковать даже в обобщенном виде, так как «сейчас такой обязанности нет».
«РИА Новости» также пишут, что Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год. «Ничего не будет», — заявил источник агентства в СФ.
Между тем, как заявляют в Совете Федерации, ранее все сенаторы якобы подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год. В СФ утверждают, что эти данные будут предоставлены в различные органы власти, однако не будут обнародованы в открытом доступе «в связи с обстоятельствами, которые известны».
Напомним, в феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде с 1 марта 2023 года. Согласно закону, в отчетной информации по доходам и расходам не будут публиковаться персональные данные (публикации подлежит только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении этих сведений).
«Ведомости» со ссылкой на источники в ГД и Совфеде пишут, что в этом году декларации не будут публиковать даже в обобщенном виде, так как «сейчас такой обязанности нет».
«РИА Новости» также пишут, что Совфед не стал публиковать никакой информации по доходам и расходам сенаторов за прошлый год. «Ничего не будет», — заявил источник агентства в СФ.
Между тем, как заявляют в Совете Федерации, ранее все сенаторы якобы подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год. В СФ утверждают, что эти данные будут предоставлены в различные органы власти, однако не будут обнародованы в открытом доступе «в связи с обстоятельствами, которые известны».
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