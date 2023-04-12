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Цены на бытовую технику в России растут на 8–10% на фоне ослабления рубля
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Отпускные цены на крупную бытовую технику в РФ растут в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дистрибуторов и ритейлеров. По данным издания, речь идет и о товарах по параллельному импорту, и об официальных поставках (например, из Китая).
В отдельных категориях на рост цен влияет дефицит товара. Например, в случае с популярными моделями телевизоров Samsung и LG, говорят участники рынка.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дистрибуторов и ритейлеров. По данным издания, речь идет и о товарах по параллельному импорту, и об официальных поставках (например, из Китая).
В отдельных категориях на рост цен влияет дефицит товара. Например, в случае с популярными моделями телевизоров Samsung и LG, говорят участники рынка.
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