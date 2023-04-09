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Министр обороны Китая посетит РФ на следующей неделе
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Министр обороны Китая Ли Шанфу 16-19 апреля посетит Россию с официальным визитом, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве.
Визит состоится по приглашению Шойгу.
«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу глава минобороны КНР Ли Шанфу 16-19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении МО КНР (цитата по РИА Новости).
Запланированы переговоры с руководством ВС РФ.
Визит состоится по приглашению Шойгу.
«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу глава минобороны КНР Ли Шанфу 16-19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении МО КНР (цитата по РИА Новости).
Запланированы переговоры с руководством ВС РФ.
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