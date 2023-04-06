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КНДР объявила о запуске новой межконтинентальной ракеты «Хвасон-18»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
КНДР 13 апреля провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который наблюдал за пуском, заявил, что ракета поможет «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» и повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын наблюдал за пуском вместе с семьей.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который наблюдал за пуском, заявил, что ракета поможет «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» и повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын наблюдал за пуском вместе с семьей.
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