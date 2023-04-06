КНДР объявила о запуске новой межконтинентальной ракеты «Хвасон-18»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

КНДР 13 апреля провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе.Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который наблюдал за пуском, заявил, что ракета поможет «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» и повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Ким Чен Ын наблюдал за пуском вместе с семьей.