Возрастное ограничение 18+

В ГД предложили помещать сбежавших из дома детей в центры содержания при ОВД

19.26 Четверг, 13 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает детей, «самовольно» ушедших из дома или из госучреждений для сирот, помещать в Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ОВД.

Авторы законопроекта («ЕР», в том числе депутат Мария Бутина) предлагают расширить категории детей, которые попадают в такие центры (сейчас эти категории прописаны в ФЗ от 1999 года о профилактике безнадзорности).

В новом законопроекте речь идет о детях, которые сбегали неоднократно (два и более раза в год), а также два и более раза за год совершили административные правонарушения.

В России в целом ежегодно в розыске находится около 44 тысяч детей, «самовольно ушедших из семей, организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Каждый четвертый подросток при этом совершал такие уходы неоднократно, говорится в документе.

Авторы инициативы утверждают, что эти дети, оставшись без контроля взрослых, часто «совершают правонарушения, общественно опасные деяния и преступления». «За последние 5 лет в среднем 777 (или 2%) несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, были участниками преступлений», — говорится в пояснительной записке. Многие становятся злостными нарушителями, при этом такие меры, как профилактические беседы и комиссии ПДН, на них «должного эффекта не оказывают», утверждают авторы.

Кроме того, депутаты отмечают, что нередко сбежавшие дети и сами становятся жертвами преступников.

В связи с этим в Центрах, которые действуют в системе МВД, таким детям предлагается обеспечить «широкий спектр профилактических мероприятий», круглосуточный прием и круглосуточное наблюдение, «постоянный контакт» со специалистами, в том числе штатными психологами. Такие условия, как утверждается, оградят подростков от негативного влияния «внешней криминальной среды», защитят их самих и предупредят повторные правонарушения.

«Созданные в ЦВСНП условия максимально приближены к реабилитационным и позволяют не прерывать образовательный процесс и дополнительные занятия, направленные на дальнейшую социализацию подростков», — говорится в документе.

Депутаты признают, что в числе главных причин, по которой дети уходят из дома, — семейное неблагополучие, насилие, нарушение их прав. При этом в ГД полагают, в спеццентрах при ОВД таких детей будет проще защитить, помочь наладить отношения с семьей и затем «гарантированно вернуть к месту жительства».

«Помещение в Центры системно совершающих самовольные уходы из семьи, государственных учреждений и занимающихся бродяжничеством детей и подростков не только позволит гарантированно обеспечить последующее их возвращение к месту жительства, но и выявить причины самовольного прекращения учебы и ухода из семьи, факты угрозы жизни или здоровью», — полагают авторы.

В сложных ситуациях сотрудники Центров будут помогать в «поиске альтернативных решений по вопросам пребывания ребенка в том или ином учреждении и дальнейшего бытового устройства», предполагают авторы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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