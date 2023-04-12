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ГД вернула авторам законопроект о смертной казни, внесенный 22 года назад
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума решила вернуть авторам законопроект о смертной казни, который был внесен еще в 2001 году. Среди авторов документа — Борис Немцов и Егор Гайдар.
Законопроект об исключении из Уголовного кодекса смертной казни был внесен 4 июля 2001 года. В РФ действует мораторий на смертную казнь. Между тем, в Уголовном кодексе она по-прежнему прописана. В статье 59 УК смертная казнь определяется как исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
Авторами инициативы указаны 30 депутатов. Среди них только один на данный момент действующий депутат — Павел Крашенинников.
Документ был рекомендован к принятию в первом чтении в октябре 2001 года, однако закон так и не был рассмотрен. Судя по архиву на сайте ГД, за 22 года к документу обращались несколько раз в разное время, это касалось процедурных моментов — менялся ответственный комитет. В феврале 2014 года документ подняли из-за «снятия инициатором своей фамилии с законопроекта» — речь о сенаторе Елене Мизулиной, которая на тот момент была депутатом ГД.
Несколько дней назад ответственный комитет предложил Совету Госдумы вернуть законопроект авторам. В среду, 12 апреля, Совет принял решение «вернуть инициатору законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон, утративший силу».
После взрыва в Санкт-Петербурге в РФ снова заговорили о возвращении смертной казни. Так, в начале апреля отменить мораторий в очередной раз предложили в ЛДПР.
Законопроект об исключении из Уголовного кодекса смертной казни был внесен 4 июля 2001 года. В РФ действует мораторий на смертную казнь. Между тем, в Уголовном кодексе она по-прежнему прописана. В статье 59 УК смертная казнь определяется как исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
Авторами инициативы указаны 30 депутатов. Среди них только один на данный момент действующий депутат — Павел Крашенинников.
Документ был рекомендован к принятию в первом чтении в октябре 2001 года, однако закон так и не был рассмотрен. Судя по архиву на сайте ГД, за 22 года к документу обращались несколько раз в разное время, это касалось процедурных моментов — менялся ответственный комитет. В феврале 2014 года документ подняли из-за «снятия инициатором своей фамилии с законопроекта» — речь о сенаторе Елене Мизулиной, которая на тот момент была депутатом ГД.
Несколько дней назад ответственный комитет предложил Совету Госдумы вернуть законопроект авторам. В среду, 12 апреля, Совет принял решение «вернуть инициатору законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон, утративший силу».
После взрыва в Санкт-Петербурге в РФ снова заговорили о возвращении смертной казни. Так, в начале апреля отменить мораторий в очередной раз предложили в ЛДПР.
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