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В Красноярске полицейскому предъявили обвинение после смерти избитого задержанного
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Красноярске полицейскому предъявили обвинение после смерти избитого им задержанного.
Об уголовном деле против 35-летнего сотрудника угрозыска стало известно в феврале. По версии СК, 9 февраля сотрудники полиции задержали на улице 51-летнего жителя Красноярска. Его заподозрили в краже телефона. Мужчину доставили в отдел, однако ему удалось убежать. Изначально в СК заявили, что мужчина «предположительно» выпрыгнул из окна со второго этажа, получив травму. Мужчину поймали и снова доставили в отдел, где его избил 35-летний полицейский.
В феврале в СК заявили, что оперуполномоченный нанес задержанному «ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу», после чего мужчина скончался в отделе полиции.
Теперь у СК другие данные. По новой версии следователей, полицейский нанес мужчине «удар ногой в область бедра и несколько ударов кулаком в область спины», а задержанный скончался в отделе полиции якобы «в результате травм, полученных при падении из окна».
Полицейский во время следствия находился под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело направлено прокурору.
Напомним, что в феврале в СК также заявили о возбуждении второго уголовного дела — о халатности «в отношении неустановленных сотрудников полиции». На какой стадии это дело сейчас, в СК не уточнили.
Об уголовном деле против 35-летнего сотрудника угрозыска стало известно в феврале. По версии СК, 9 февраля сотрудники полиции задержали на улице 51-летнего жителя Красноярска. Его заподозрили в краже телефона. Мужчину доставили в отдел, однако ему удалось убежать. Изначально в СК заявили, что мужчина «предположительно» выпрыгнул из окна со второго этажа, получив травму. Мужчину поймали и снова доставили в отдел, где его избил 35-летний полицейский.
В феврале в СК заявили, что оперуполномоченный нанес задержанному «ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу», после чего мужчина скончался в отделе полиции.
Теперь у СК другие данные. По новой версии следователей, полицейский нанес мужчине «удар ногой в область бедра и несколько ударов кулаком в область спины», а задержанный скончался в отделе полиции якобы «в результате травм, полученных при падении из окна».
Полицейский во время следствия находился под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело направлено прокурору.
Напомним, что в феврале в СК также заявили о возбуждении второго уголовного дела — о халатности «в отношении неустановленных сотрудников полиции». На какой стадии это дело сейчас, в СК не уточнили.
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