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СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Красноярске СК выясняет обстоятельства смерти местного жителя в отделе полиции.
По версии следствия, 9 февраля сотрудники полиции задержали на улице 51-летнего жителя Красноярска. Его заподозрили в краже телефона. Мужчину доставили в отдел, однако ему удалось убежать. В СК полагают, что задержанный мог выпрыгнуть из окна. «Он предположительно выпрыгнул из окна с высоты второго этажа, получив травму, и ушел», — сообщили в региональном главке.
Мужчину поймали и снова доставили в отдел, где один из сотрудников нанес ему несколько ударов. «35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.
Полицейского задержали. Сейчас он находится под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Также возбуждено уголовное дело о халатности «в отношении неустановленных сотрудников полиции».
Напомним, сегодня в Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного.
По версии следствия, 9 февраля сотрудники полиции задержали на улице 51-летнего жителя Красноярска. Его заподозрили в краже телефона. Мужчину доставили в отдел, однако ему удалось убежать. В СК полагают, что задержанный мог выпрыгнуть из окна. «Он предположительно выпрыгнул из окна с высоты второго этажа, получив травму, и ушел», — сообщили в региональном главке.
Мужчину поймали и снова доставили в отдел, где один из сотрудников нанес ему несколько ударов. «35-летний оперуполномоченный подошел к потерпевшему и нанес ему ногой и руками несколько ударов по бедру, голове и телу. Через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили в СК.
Полицейского задержали. Сейчас он находится под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Также возбуждено уголовное дело о халатности «в отношении неустановленных сотрудников полиции».
Напомним, сегодня в Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного.
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