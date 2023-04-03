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Картаполов: повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного.
Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире госканала.
ГД сегодня рассмотрит законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.
Ранее Картаполов заявил, что традиционные способы вручения повесток останутся, а электронные смогут их дублировать. Новые правила вручения повесток, по его словам, коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Также депутат заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется.
Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире госканала.
ГД сегодня рассмотрит законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.
Ранее Картаполов заявил, что традиционные способы вручения повесток останутся, а электронные смогут их дублировать. Новые правила вручения повесток, по его словам, коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Также депутат заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется.
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