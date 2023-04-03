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Картаполов: новая волна мобилизации в России не планируется
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил в эфире госканала глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, «никакой мобилизации нет, и она не планируется».
Новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках «абсолютно никак не связаны с мобилизацией», утверждает депутат. «Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — заявил Картаполов.
Ранее в ГД внесли законопроект, который меняет правила оповещения призывников. Повестки предполагается рассылать в том числе через Госуслуги. По словам Картаполова, традиционные способы вручения повесток останутся, а электронные смогут их дублировать.
Депутат заявил, что новые правила вручения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Поправки планируется рассмотреть в ГД уже сегодня.
По его словам, «никакой мобилизации нет, и она не планируется».
Новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках «абсолютно никак не связаны с мобилизацией», утверждает депутат. «Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — заявил Картаполов.
Ранее в ГД внесли законопроект, который меняет правила оповещения призывников. Повестки предполагается рассылать в том числе через Госуслуги. По словам Картаполова, традиционные способы вручения повесток останутся, а электронные смогут их дублировать.
Депутат заявил, что новые правила вручения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.
Поправки планируется рассмотреть в ГД уже сегодня.
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