Картаполов: новая волна мобилизации в России не планируется

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил в эфире госканала глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.По его словам, «никакой мобилизации нет, и она не планируется».Новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках «абсолютно никак не связаны с мобилизацией», утверждает депутат. «Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — заявил Картаполов.Ранее в ГД внесли законопроект, который меняет правила оповещения призывников. Повестки предполагается рассылать в том числе через Госуслуги. По словам Картаполова, традиционные способы вручения повесток останутся, а электронные смогут их дублировать.Депутат заявил, что новые правила вручения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.Поправки планируется рассмотреть в ГД уже сегодня.