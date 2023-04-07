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В Самаре ученик попал в больницу после поножовщины в школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Самаре в средней школе произошел конфликт между учениками. Один из школьников нанес удар ножом своему однокласснику. Пострадавший госпитализирован.
ЧП прокомментировали в городском департаменте образования. «Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь», — цитируют главу департамента в управлении информации самарской администрации.
Скорую помощь и полицию вызвал директор школы. Полиция на месте проводит проверку.
О состоянии госпитализированного мальчика не сообщается. Также пока неизвестно, что стало причиной конфликта. В полиции уточнили, что речь об учениках 2007 года рождения.
Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае один из школьников принес с собой нож и нанес ножевые ранения другому ученику. Пострадавший был также госпитализирован. СК возбудил сразу два уголовных дела после ЧП.
ЧП прокомментировали в городском департаменте образования. «Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь», — цитируют главу департамента в управлении информации самарской администрации.
Скорую помощь и полицию вызвал директор школы. Полиция на месте проводит проверку.
О состоянии госпитализированного мальчика не сообщается. Также пока неизвестно, что стало причиной конфликта. В полиции уточнили, что речь об учениках 2007 года рождения.
Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае один из школьников принес с собой нож и нанес ножевые ранения другому ученику. Пострадавший был также госпитализирован. СК возбудил сразу два уголовных дела после ЧП.
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