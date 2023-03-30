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СК: в Пермском крае школьник ранил ножом другого ученика, возбуждены уголовные дела
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Пермской крае СК возбудил сразу два уголовных дела после ЧП в сельской школе.
По данным следователей, в четверг, 6 апреля, в школе села Асово Березовского муниципального района один из учеников принес с собой нож и нанес ножевые ранения другому ученику. О возрасте школьников не сообщается.
Пострадавшему оказывают помощь врачи. В каком он состоянии пока неизвестно. Тяжесть причиненного вреда здоровью устанавливается.
На месте работает полиция, следователи и криминалисты. СК проверяет качество охраны школы. Уголовные дела возбуждены по статьям о халатности и покушении на убийство.
Проверку проводит министерство образования.
Обновлено. В краевом правительстве сообщили, что нападавший учится в седьмом классе. В региональном минздраве рассказали журналистам, что пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По данным следователей, в четверг, 6 апреля, в школе села Асово Березовского муниципального района один из учеников принес с собой нож и нанес ножевые ранения другому ученику. О возрасте школьников не сообщается.
Пострадавшему оказывают помощь врачи. В каком он состоянии пока неизвестно. Тяжесть причиненного вреда здоровью устанавливается.
На месте работает полиция, следователи и криминалисты. СК проверяет качество охраны школы. Уголовные дела возбуждены по статьям о халатности и покушении на убийство.
Проверку проводит министерство образования.
Обновлено. В краевом правительстве сообщили, что нападавший учится в седьмом классе. В региональном минздраве рассказали журналистам, что пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
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