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Пермская учительница, которая назвала опоздавшего ребенка предателем, оштрафована на три тысячи рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Бывшая учительница в Пермском крае, оскорбившая восьмиклассника, оштрафована на три тысячи рублей, сообщили в мировом суде.
Скандальное видео, снятое одним из учеников, попало в сети в начале марта. Женщина на видео отчитывает школьника, который опоздал на концерт, посвященный 23 февраля. Учитель назвала ребенка «предателем» и «ублюдком». Также она заявила, что у таких учеников «с детства патриотизма ноль» и предложила мальчику «валить на все четыре стороны».
Позже появилась информация, что речь об учительнице Сылвенской школы, ранее она занимала пост директора.
После публикации видео полиция и прокуратура провели проверку. Педагог была отстранена от работы, позже она уволилась по собственному желанию.
Напомним, в марте стало известно, что профильный комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект, который запрещает фото- и видеосъемку на уроках.
Скандальное видео, снятое одним из учеников, попало в сети в начале марта. Женщина на видео отчитывает школьника, который опоздал на концерт, посвященный 23 февраля. Учитель назвала ребенка «предателем» и «ублюдком». Также она заявила, что у таких учеников «с детства патриотизма ноль» и предложила мальчику «валить на все четыре стороны».
Позже появилась информация, что речь об учительнице Сылвенской школы, ранее она занимала пост директора.
После публикации видео полиция и прокуратура провели проверку. Педагог была отстранена от работы, позже она уволилась по собственному желанию.
Напомним, в марте стало известно, что профильный комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект, который запрещает фото- и видеосъемку на уроках.
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