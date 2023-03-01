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В Госдуме предложили запретить снимать фото и видео на уроках в школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Профильный комитет Госдумы по просвещению разрабатывает законопроект, который запрещает фото- и видеосъемку на уроках.
Об этом на заседании в пятницу заявила глава комитета Ольга Казакова, пишут РИА Новости. Сообщается, что законопроект разрабатывается с учетом просьбы педагогов.
«Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — заявила депутат (цитата по РИА Новости).
При этом предлагается, что фото- и видеосъемка будут возможны с разрешения администрации или директора школы. Например, в образовательных целях.
Добавим, что конфликты учеников с педагогами нередко попадают на видео, которое становится поводом для проверки в СК и прокуратуре. Так, на этой неделе стало известно, что в московской школе учитель избил восьмиклассника. Ранее в сети появилось видео, снятое одним из учеников, на котором преподаватель в военной форме хватает подростка, силой вытаскивает его из класса и роняет в коридоре на пол. Учитель после инцидента был уволен.
Об этом на заседании в пятницу заявила глава комитета Ольга Казакова, пишут РИА Новости. Сообщается, что законопроект разрабатывается с учетом просьбы педагогов.
«Это, что о запрете фотосъемки, как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», — заявила депутат (цитата по РИА Новости).
При этом предлагается, что фото- и видеосъемка будут возможны с разрешения администрации или директора школы. Например, в образовательных целях.
Добавим, что конфликты учеников с педагогами нередко попадают на видео, которое становится поводом для проверки в СК и прокуратуре. Так, на этой неделе стало известно, что в московской школе учитель избил восьмиклассника. Ранее в сети появилось видео, снятое одним из учеников, на котором преподаватель в военной форме хватает подростка, силой вытаскивает его из класса и роняет в коридоре на пол. Учитель после инцидента был уволен.
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