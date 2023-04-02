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Танки и самолеты Израиля нанесли удар на границе с сектором Газа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Танки и самолеты Израиля нанесли удар по военным постам на границе сектора Газа. Об этом заявили израильские военные.
«Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа», — говорится в заявлении военных (цитата по РИА Новости).
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что враги Израиля «заплатят высокую цену». Об этом он заявил после оперативного совещания на фоне эскалации конфликта. «По рекомендации ЦАХАЛа и сил безопасности мы приняли ряд решений на заседании военно-политического кабинета. Наши враги заплатят существенную цену в результате реакции Израиля сегодня ночью и в дальнейшие дни», — говорится в телеграм-канале Нетаньяху. Ранее он предупредил об ответном ударе.
По сообщениям израильских СМИ, в четверг с территории Ливана были выпущены «десятки ракет». Позже Израиль заявил, что обстрел страны вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля в ночь на пятницу заявил, что система безопасности готова к действиям против любой угрозы.
«Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетного обстрела Израиля из сектора Газа, танки и самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа», — говорится в заявлении военных (цитата по РИА Новости).
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что враги Израиля «заплатят высокую цену». Об этом он заявил после оперативного совещания на фоне эскалации конфликта. «По рекомендации ЦАХАЛа и сил безопасности мы приняли ряд решений на заседании военно-политического кабинета. Наши враги заплатят существенную цену в результате реакции Израиля сегодня ночью и в дальнейшие дни», — говорится в телеграм-канале Нетаньяху. Ранее он предупредил об ответном ударе.
По сообщениям израильских СМИ, в четверг с территории Ливана были выпущены «десятки ракет». Позже Израиль заявил, что обстрел страны вели группировки палестинского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.
Министр обороны Израиля в ночь на пятницу заявил, что система безопасности готова к действиям против любой угрозы.
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