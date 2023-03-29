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Путин провел церемонию вручения верительных грамот в Александровском зале
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин провел церемонию вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
На церемонии присутствовали 17 вновь прибывших послов иностранных государств.
По словам Путина, в мире накопилось много противоречий, которые мешают нормальному взаимодействию между странами. Между тем, он заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства для всех без исключения стран.
Обращение Путина к послам длилось около 20 минут. Путин закончил церемонию словами о том, что пообщаться лично с послами не получится, «так как санитарные ограничения все еще действуют».
Послы каких стран присутствовали на церемонии:
Дания
Парагвай
Соединённые Штаты Америки
Европейский Союз
Норвегия
Экваториальная Гвинея
Султанат Оман
Сирийская Арабская Республика
Северная Македония
Бруней-Даруссалам
Мексиканские Соединенные Штаты
Гондурас
Зимбабве
Абхазия
Ирак
Камбоджа
Гвинейская Республика
На церемонии присутствовали 17 вновь прибывших послов иностранных государств.
По словам Путина, в мире накопилось много противоречий, которые мешают нормальному взаимодействию между странами. Между тем, он заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства для всех без исключения стран.
Обращение Путина к послам длилось около 20 минут. Путин закончил церемонию словами о том, что пообщаться лично с послами не получится, «так как санитарные ограничения все еще действуют».
Послы каких стран присутствовали на церемонии:
Дания
Парагвай
Соединённые Штаты Америки
Европейский Союз
Норвегия
Экваториальная Гвинея
Султанат Оман
Сирийская Арабская Республика
Северная Македония
Бруней-Даруссалам
Мексиканские Соединенные Штаты
Гондурас
Зимбабве
Абхазия
Ирак
Камбоджа
Гвинейская Республика
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