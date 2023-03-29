Аля Трынова © Вечерние ведомости

Путин провел церемонию вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.На церемонии присутствовали 17 вновь прибывших послов иностранных государств.По словам Путина, в мире накопилось много противоречий, которые мешают нормальному взаимодействию между странами. Между тем, он заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства для всех без исключения стран.Обращение Путина к послам длилось около 20 минут. Путин закончил церемонию словами о том, что пообщаться лично с послами не получится, «так как санитарные ограничения все еще действуют».ДанияПарагвайСоединённые Штаты АмерикиЕвропейский СоюзНорвегияЭкваториальная ГвинеяСултанат ОманСирийская Арабская РеспубликаСеверная МакедонияБруней-ДаруссаламМексиканские Соединенные ШтатыГондурасЗимбабвеАбхазияИракКамбоджаГвинейская Республика