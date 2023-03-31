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В ГД предлагают запретить феминизм как «экстремистскую идеологию»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Феминизм в России предлагают признать «экстремистской идеологией».
С такой инициативой выступил депутат ГД Олег Матвейчев («ЕР») в эфире госканала «Россия 1».
Депутат, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге и задержание Дарьи Треповой, заявил, что девушка «является так называемой активной феминисткой», а в западных странах «феминистские организации выступают против России».
По его мнению, такие организации в России становятся «почвой для экстремистских действий». Он считает феминизм «радикальной идеологией, которая ведет напрямую к терроризму».
«Я поправку хочу подготовить по поводу запрета феминизма как экстремистской идеологии», — заявил депутат.
Ранее во фракции ЛДПР, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге, предложили вернуть в России смертную казнь.
С такой инициативой выступил депутат ГД Олег Матвейчев («ЕР») в эфире госканала «Россия 1».
Депутат, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге и задержание Дарьи Треповой, заявил, что девушка «является так называемой активной феминисткой», а в западных странах «феминистские организации выступают против России».
По его мнению, такие организации в России становятся «почвой для экстремистских действий». Он считает феминизм «радикальной идеологией, которая ведет напрямую к терроризму».
«Я поправку хочу подготовить по поводу запрета феминизма как экстремистской идеологии», — заявил депутат.
Ранее во фракции ЛДПР, комментируя взрыв в Санкт-Петербурге, предложили вернуть в России смертную казнь.
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