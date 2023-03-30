Алиса Левина © Вечерние ведомости

Андрей Мельниченко возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes.По сравнению с мартом 2022 года состояние основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко удвоилось почти в два раза – до 25,2 млрд долларов США.Как пишет Forbes, произошло это в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений – этот сектор российской экономики, в отличие от большинства других, за год после 24.02.2022 продемонстрировал внушительный рост.Из-за роста стоимости минудобрений, вызванных в 2022 году нарушением логистических цепочек, в 20-ку богатейших россиян попали ещё два представителя отрасли – совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор и совладелец «ФосАгро» Андрей Гурьев.Список 20 богатейших россиян с указанием ключевых активов можно посмотреть на сайте Forbes, а мы приведём лишь первую десятку:1. Андрей Мельниченко – $ 25,2 млрд;2. Владимир Потанин – $ 23,7 млрд;3. Владимир Лисин – $ 22,1 млрд;4. Леонид Михельсон – $ 21,6 млрд;5. Алексей Мордашов – $ 20,9 млрд;6. Вагит Алекперов – $ 20,5 млрд;7. Геннадий Тимченко – $ 18,5 млрд;8. Алишер Усманов – $ 14,4 млрд;9. Михаил Фридман – $ 12,6 млрд;10. Павел Дуров – $ 11,5 млрд;Отметим, что Forbes продолжает включать в рейтинг Павла Дурова, несмотря на то, что в прошлом году создатель Вконтакте и Telegram попросил не называть его российским бизнесменом. Также Forbes включил в рейтинг Михаила Прохорова (12-е место с состоянием $ 11,3 млрд), несмотря на то, что экс-кандидат в президенты России избавился от активов в России.У ряда миллиардеров из списка Forbes есть бизнес в Свердловской области, однако в этом году в 20-ку не попали наиболее известные уральские бизнесмены – в ней не оказалось ни Игоря Алтушкина (РМК), ни Андрея Козицына с Искандаром Махмудовым (УГМК), ни Дмитрия Пумпянского (ТМК). Не попал в 20-ку и Виктор Вексельберг, ставший в марте 2022 года почётным гражданином Свердловской области.Совокупное состояние всех российских миллиардеров в глобальном рейтинге богатейших персон выросло с прошлогодних $353 млрд до $505 млрд. Правда, низкое значение 2022 года было вызвано паникой на рынках, поэтому для полноты картины стоит привести их совокупное состояние в 2020 и 2021 годах – тогда, по оценкам Forbes, оно составляло 400 и 606 млрд долларов США соответственно.