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Путин подписал Указ об обновлённой Концепции внешней политики РФ
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин подписал Указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики Российской Федерации.
Об этом он заявил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.
По словам Путина, в документе обозначены задачи и приоритеты дипломатической деятельности с учётом «кардинальных изменений в международной жизни».
Об основных положениях Концепции на совещании рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом он заявил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.
По словам Путина, в документе обозначены задачи и приоритеты дипломатической деятельности с учётом «кардинальных изменений в международной жизни».
Об основных положениях Концепции на совещании рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
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