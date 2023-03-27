Путин подписал Указ об обновлённой Концепции внешней политики РФ

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Владимир Путин подписал Указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики Российской Федерации.Об этом он заявил в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.По словам Путина, в документе обозначены задачи и приоритеты дипломатической деятельности с учётом «кардинальных изменений в международной жизни».Об основных положениях Концепции на совещании рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.