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В Миассе большегруз с водой на полном ходу въехал в здание поликлиники
Россия и мир
Фото: скрин видео Управления ГИБДД Челябинской области
В Миассе Челябинской области большегруз «Скания» на полном ходу врезался в здание поликлиники горбольницы №1.
От удара на дорогу высыпался груз — 19-литровые бутыли с водой.
Как сообщили в ГИБДД, сначала водитель большегрузной машины столкнулся с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. После грузовик протаранил металлическое ограждение и врезался в здание поликлиники. Предварительная причина ДТП — отказ тормозов.
Водитель большегруза не пострадал, водитель иномарки получил телесные повреждения, о его состоянии не сообщается.
Стена поликлиники значительно повреждена.
ДТП произошло рано утром до наплыва пациентов в поликлинику, поэтому жертв удалось избежать. Полиция проводит проверку.
От удара на дорогу высыпался груз — 19-литровые бутыли с водой.
Как сообщили в ГИБДД, сначала водитель большегрузной машины столкнулся с иномаркой, которая ехала в попутном направлении. После грузовик протаранил металлическое ограждение и врезался в здание поликлиники. Предварительная причина ДТП — отказ тормозов.
Водитель большегруза не пострадал, водитель иномарки получил телесные повреждения, о его состоянии не сообщается.
Стена поликлиники значительно повреждена.
ДТП произошло рано утром до наплыва пациентов в поликлинику, поэтому жертв удалось избежать. Полиция проводит проверку.
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