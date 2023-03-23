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В США при крушении двух военных вертолетов погибли девять человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В США на юго-западе Кентукки при крушении двух военных вертолетов погибли девять солдат.
Вертолеты Black Hawk армии США вылетели в среду вечером с территории военной базы Форт-Кэмпбелл, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. Ранее New York Times со ссылкой на представителя ВС США сообщил, что вертолеты столкнулись во время учений.
Причины ЧП устанавливаются. Официальное сообщение для прессы будет опубликовано позже, пишет WP.
По данным издания, в прошлом месяце военный вертолет Black Hawk разбился во время учений возле шоссе в Алабаме, в результате чего погибли два человека.
Вертолеты Black Hawk армии США вылетели в среду вечером с территории военной базы Форт-Кэмпбелл, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. Ранее New York Times со ссылкой на представителя ВС США сообщил, что вертолеты столкнулись во время учений.
Причины ЧП устанавливаются. Официальное сообщение для прессы будет опубликовано позже, пишет WP.
По данным издания, в прошлом месяце военный вертолет Black Hawk разбился во время учений возле шоссе в Алабаме, в результате чего погибли два человека.
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