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Офицер спецназа ГРУ Уткин, Пригожин и глава ветеранской организации Трошев обратились к прокурору Тульской области из-за приговора отцу-одиночке
Россия и мир
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Офицер спецназа ГРУ Дмитрий Уткин, командир «ЧВК Вагнер», основатель компании Евгений Пригожин и директор «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев обратились к прокурору Тульской области после потрясшего многих приговора отцу-одиночке из Ефремова Алексею Москалеву по статье о дискредитации использования российской армии.
Они просят прокурора проверить законность приговора, вследствие которого Москалёва должны были отправить в колонию на два года, а его дочь Машу в детдом.
«После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жены и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны», – также указано в обращении.
Напомним, дело Москалёва началось после того как его дочь 12-летняя Маша нарисовала в школе на уроке ИЗО пацифистский рисунок. Учителя решили вызвать полицию. После этого полицейские нашли в социальных сетях мужчины несколько постов, послуживших сначала административному возбуждению, а потом и уголовному.
Вчера суд в Ефремове приговорил Москалёва к реальному сроку – двум годам колонии общего режима. В апреле должны пройти заседания по лишению родительских прав Москалёва.
Они просят прокурора проверить законность приговора, вследствие которого Москалёва должны были отправить в колонию на два года, а его дочь Машу в детдом.
«После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жены и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны», – также указано в обращении.
Напомним, дело Москалёва началось после того как его дочь 12-летняя Маша нарисовала в школе на уроке ИЗО пацифистский рисунок. Учителя решили вызвать полицию. После этого полицейские нашли в социальных сетях мужчины несколько постов, послуживших сначала административному возбуждению, а потом и уголовному.
Вчера суд в Ефремове приговорил Москалёва к реальному сроку – двум годам колонии общего режима. В апреле должны пройти заседания по лишению родительских прав Москалёва.
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