Пенсионер открыл стрельбу в воздух в отделении банка в Москве

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В одном из отделений банков на Неманском проезде в Москве 72-летний пенсионер открыл стрельбу в потолок. По предварительным данным, на такие действия пенсионера спровоцировали мошенники.По информации из разных источников, некие люди по телефону внушили мужчине, что его данные попали в Сеть из-за действий сотрудников банка. Они вынудили его пойти в отделение с оружием.Поскольку мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал. Оружие отправлено на экспертизу.