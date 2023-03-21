Возрастное ограничение 18+
Пенсионер открыл стрельбу в воздух в отделении банка в Москве
Россия и мир
В одном из отделений банков на Неманском проезде в Москве 72-летний пенсионер открыл стрельбу в потолок. По предварительным данным, на такие действия пенсионера спровоцировали мошенники.
По информации из разных источников, некие люди по телефону внушили мужчине, что его данные попали в Сеть из-за действий сотрудников банка. Они вынудили его пойти в отделение с оружием.
Поскольку мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал. Оружие отправлено на экспертизу.
По информации из разных источников, некие люди по телефону внушили мужчине, что его данные попали в Сеть из-за действий сотрудников банка. Они вынудили его пойти в отделение с оружием.
Поскольку мужчина стрелял в воздух, никто не пострадал. Оружие отправлено на экспертизу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».