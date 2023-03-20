В Кабуле при взрыве погибли шесть человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Кабуле при взрыве в понедельник погибли шесть человек.Трое военных и еще несколько гражданских получили ранения, пишут СМИ со ссылкой на местную полицию.Ранее телеканал 1TV News сообщил в соцсетях, что взрыв произошел перед зданием министерства иностранных дел.Взрыв произошел в момент, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника, заявили в полиции.