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В Кабуле при взрыве погибли шесть человек
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Кабуле при взрыве в понедельник погибли шесть человек.
Трое военных и еще несколько гражданских получили ранения, пишут СМИ со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал 1TV News сообщил в соцсетях, что взрыв произошел перед зданием министерства иностранных дел.
Взрыв произошел в момент, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника, заявили в полиции.
Трое военных и еще несколько гражданских получили ранения, пишут СМИ со ссылкой на местную полицию.
Ранее телеканал 1TV News сообщил в соцсетях, что взрыв произошел перед зданием министерства иностранных дел.
Взрыв произошел в момент, когда силы безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника, заявили в полиции.
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