Возрастное ограничение 18+

Во Франции забастовку объявили работники Лувра

14.59 Понедельник, 27 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Работники Лувра в Париже объявили о забастовке. Вход в музей заблокировали десятки сотрудников с плакатами и лозунгами.

«Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт этим утром», — предупредили в музее, пишет Le Parisien.

В городах Франции продолжаются забастовки и акции протеста против принятой пенсионной реформы. В минувшие выходные на улицы вышли несколько сотен человек.

Жители Парижа жалуются на тонны неубранного мусора на улицах города. По данным столичной мэрии, из-за забастовок в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Отходы не вывозят уже около трех недель. Между тем, в профсоюзах после обсуждения ситуации со сборщиками мусора пошутили, что в городе нет неприятных запахов, у городских улиц «есть только один запах: запах классовой борьбы, которую мы ведем».

Накануне премьер-министр Элизабет Борн заявила, что готова встретиться с профсоюзами и обсудить с ними «всё, кроме пенсий», пишет издание.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На уборку Екатеринбурга вышли 405 рабочих
22 марта 2023
Спецавтобаза собирает заявки на вывоз мусора после субботников в Свердловской области
27 марта 2023
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
22 марта 2023
В Верхней Пышме жильцы дома на Машиностроителей выбрасывают мусор в подъезде
18 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:55 Аренда комнат в Екатеринбурге подорожала на 6,2%
15:33 Бывший свердловский министр строительства собирает пожертвования в московском храме
15:21 Жители Широкой Речки жалуются на грязь на дороге к школе №25
14:41 Куйвашев назначил Вадима Третьякова министром инвестиций и развития Свердловской области
14:26 Для офтальмологов СОКБ № 1 приобрели новое оборудование за 13 миллионов
13:49 Жители Каменска-Уральского пожаловались на свалку старых автомобильных покрышек
13:27 Прикамский Росреестр поясняет, какие сделки можно заключать с объектами долевого строительства
13:21 Предсказать банкротство строительных фирм поможет исследование ученых Пермского Политеха
13:19 Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в поджоге двух автомобилей
12:45 Свердловский Роспотребнадзор объявил начало клещевой активности
12:26 Спецавтобаза собирает заявки на вывоз мусора после субботников в Свердловской области
11:50 В Свердловской области запустили «горячую линию» для жалоб на сферу льготного обеспечения лекарствами
11:29 В Нижнем Тагиле виновного в смерти местного жителя нашли по потерянной им кроссовке
11:02 Приставы взыскали с матери из Екатеринбурга алименты почти в 1,5 миллиона
10:59 Мэрия Екатеринбурга ищет концессионера для реконструкции трамвайного кольца на Волгоградской
10:29 В Академическом районе уральской столицы может появиться новый торговый комплекс
10:08 Судебные приставы Пермского края взыскали с коммунальной организации более 4 млн рублей задолженности за газ
09:55 Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух малолетних в Екатеринбурге
09:23 В Екатеринбурге четыре человека пострадали в аварии со скорой
17:31 В начале следующей недели в Свердловской области ожидается потепление
16:53 В Нижем Тагиле в возрасте 37 лет умерла журналистка газеты «Машиностроитель»
16:07 В Екатеринбурге на тающем льду Исети заметили рыбаков
15:10 В Ревде пожарные сняли мужчину с балкона четвертого этажа
13:33 Екатеринбуржцы вызвали экстренные службы из-за похожего на гранату предмета в парке на Эльмаше
12:53 Екатеринбургские волонтеры спасли кота из вентиляционного канала
Все новости
15:43 В Кабуле при взрыве погибли шесть человек
14:59 Во Франции забастовку объявили работники Лувра
14:18 СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу
13:35 Суд прекратил производство по делу о «дискредитации ВС» в отношении лидера «Ногу свело!»
12:56 Профсоюз: система здравоохранения Израиля приостановит работу до отмены судебной реформы
12:37 ВЦИОМ: Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне
11:46 Для российских чиновников разрабатывают льготную ипотеку, чтобы мотивировать к «эффективному труду»
10:56 Президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу
15:51 На Сахалине самосвал столкнулся с пассажирским поездом
15:35 СК: две жительницы Чувашии купили мясо, зараженное сибирской язвой
14:52 В Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату зарплаты, возбуждено уголовное дело
14:16 В Казахстане на станции Копа сошли с рельсов четыре грузовых вагона
13:40 В Перми «Газель» почти полностью провалилась в яму на дороге
12:59 СМИ: в Москве по делу о коррупции задержаны высокопоставленные чиновники ФТС
12:39 На Алтае майор запаса получил 6,5 лет колонии по статье о дезертирстве
12:06 В городах Франции протестующие устроили массовые поджоги зданий, мусорных баков и машин
11:25 Красноярский губернатор Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына
18:46 СК проводит проверку после сообщений об изнасиловании четвероклассника в московской школе
17:25 На Ярославском моторном заводе произошел пожар, эвакуировано более 200 человек
16:21 Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
16:16 Ректор МФТИ объяснил, почему встречу студентов с нобелевским лауреатом Муратовым отменили
15:22 Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Можейко приговорен к 3 годам колонии
14:47 Крупнейший аэропорт Франции заблокирован протестующими
14:10 В МФТИ отменили встречу с нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым
13:41 Минздрав Московской области сообщил о втором случае подозрения на сибирскую язву
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK