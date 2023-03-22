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Во Франции забастовку объявили работники Лувра
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Работники Лувра в Париже объявили о забастовке. Вход в музей заблокировали десятки сотрудников с плакатами и лозунгами.
«Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт этим утром», — предупредили в музее, пишет Le Parisien.
В городах Франции продолжаются забастовки и акции протеста против принятой пенсионной реформы. В минувшие выходные на улицы вышли несколько сотен человек.
Жители Парижа жалуются на тонны неубранного мусора на улицах города. По данным столичной мэрии, из-за забастовок в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Отходы не вывозят уже около трех недель. Между тем, в профсоюзах после обсуждения ситуации со сборщиками мусора пошутили, что в городе нет неприятных запахов, у городских улиц «есть только один запах: запах классовой борьбы, которую мы ведем».
Накануне премьер-министр Элизабет Борн заявила, что готова встретиться с профсоюзами и обсудить с ними «всё, кроме пенсий», пишет издание.
«Из-за межпрофессионального общественного движения Лувр не может быть открыт этим утром», — предупредили в музее, пишет Le Parisien.
В городах Франции продолжаются забастовки и акции протеста против принятой пенсионной реформы. В минувшие выходные на улицы вышли несколько сотен человек.
Жители Парижа жалуются на тонны неубранного мусора на улицах города. По данным столичной мэрии, из-за забастовок в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Отходы не вывозят уже около трех недель. Между тем, в профсоюзах после обсуждения ситуации со сборщиками мусора пошутили, что в городе нет неприятных запахов, у городских улиц «есть только один запах: запах классовой борьбы, которую мы ведем».
Накануне премьер-министр Элизабет Борн заявила, что готова встретиться с профсоюзами и обсудить с ними «всё, кроме пенсий», пишет издание.
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