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На Алтае майор запаса получил 6,5 лет колонии по статье о дезертирстве
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Барнаульский гарнизонный военный суд в пятницу огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Он был обвинен по статьям о дезертирстве и незаконном пересечении границы.
«Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы», — сообщили в пресс-службе военных судов.
Суд признал майора виновным по ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Дезертирство» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»). Военнослужащий получил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 6 лет и 6 месяцев.
Он также лишен воинского звания.
«Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы», — сообщили в пресс-службе военных судов.
Суд признал майора виновным по ч. 3 ст. 338 и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Дезертирство» и «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»). Военнослужащий получил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 6 лет и 6 месяцев.
Он также лишен воинского звания.
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