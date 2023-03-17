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Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов.
С таким предложением к нему обратился спикер ГД Володин. По словам Володина, «детей надо спасать от пагубных привычек».
Премьер заявил, что вопрос рассмотрят, по нему будет сформирована позиция.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточняли в телеграм-канале Думы.
Позже в Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов в России, заявив, что ведомство «концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения».
Также ранее сообщалось, что Госдума может провести парламентские слушания на эту тему.
С таким предложением к нему обратился спикер ГД Володин. По словам Володина, «детей надо спасать от пагубных привычек».
Премьер заявил, что вопрос рассмотрят, по нему будет сформирована позиция.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточняли в телеграм-канале Думы.
Позже в Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов в России, заявив, что ведомство «концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения».
Также ранее сообщалось, что Госдума может провести парламентские слушания на эту тему.
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