В Роспотребнадзоре поддержали идею о запрете продажи вейпов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Роспотребнадзоре прокомментировали предложения о запрете продажи вейпов в РФ.Ведомство «концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», сообщила пресс-служба (цитата по РИА Новости).В пресс-службе добавили, что законом запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл. Ранее ведомство провело исследование аналогичной продукции. Было установлено, что концентрация производных никотина превышает допустимое содержание, отметили в пресс-службе.В Госдуме 19 января сообщили, что в ближайшие недели специально созданная рабочая группа представит свои предложения о том, как регулировать оборот вейпов в России. Также сообщается, что Госдума может провести парламентские слушания на эту тему.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. «Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнили позже в телеграм-канале Думы.Добавим, 18 января Госдума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина.