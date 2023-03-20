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Ректор МФТИ объяснил, почему встречу студентов с нобелевским лауреатом Муратовым отменили
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов прокомментировал отмену встречи студентов с лауреатом Нобелевской премии мира журналистом Дмитрием Муратовым. По словам ректора, анонс встречи вызвал «шквал негативных эмоций», а само мероприятие могло привести к провокациям и «нарастанию напряженности в сообществе».
В опубликованном на сайте МФТИ обращении ректора говорится, что вуз открыт к общению с «яркими профессионалами в разных сферах, людьми с широкой аудиторией и высоким интеллектуальным уровнем». Однако такие встречи должны соответствовать условию «деполитизации», а обсуждаться на них должны «профессиональные вопросы».
«К сожалению, в случае с приглашением Дмитрия Муратова это условие выполнить не получилось. Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху», — заявил ректор.
По его словам, в сложившихся условиях возник «серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в сообществе». При этом ректор всё же подчеркнул, что в сообществе вуза, «как и в любом другом, присутствуют разные точки зрения по самым горячим актуальным проблемам».
Он также добавил, что Муратов «не внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет».
Между тем, встреча всё же состоится, но в другой день, заявил Ливанов. «Я принял решение о переносе этой открытой встречи. Мы не боимся открытых честных обсуждений сложных вопросов. О новой дате будет сообщено дополнительно», — сообщил ректор.
Встреча студентов с Муратовым была запланирована на 28 марта. Главред «Новой газеты» ранее прокомментировал ситуацию.
Добавим, что ректор МФТИ Дмитрий Ливанов ранее занимал пост министра образования и науки РФ.
В опубликованном на сайте МФТИ обращении ректора говорится, что вуз открыт к общению с «яркими профессионалами в разных сферах, людьми с широкой аудиторией и высоким интеллектуальным уровнем». Однако такие встречи должны соответствовать условию «деполитизации», а обсуждаться на них должны «профессиональные вопросы».
«К сожалению, в случае с приглашением Дмитрия Муратова это условие выполнить не получилось. Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху», — заявил ректор.
По его словам, в сложившихся условиях возник «серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в сообществе». При этом ректор всё же подчеркнул, что в сообществе вуза, «как и в любом другом, присутствуют разные точки зрения по самым горячим актуальным проблемам».
Он также добавил, что Муратов «не внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет».
Между тем, встреча всё же состоится, но в другой день, заявил Ливанов. «Я принял решение о переносе этой открытой встречи. Мы не боимся открытых честных обсуждений сложных вопросов. О новой дате будет сообщено дополнительно», — сообщил ректор.
Встреча студентов с Муратовым была запланирована на 28 марта. Главред «Новой газеты» ранее прокомментировал ситуацию.
Добавим, что ректор МФТИ Дмитрий Ливанов ранее занимал пост министра образования и науки РФ.
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