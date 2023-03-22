На Кубани школьник распылил перцовый баллончик, пострадали 14 учеников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На Кубани 16-летний ученик распылил в школьном туалете перцовый баллончик. За медпомощью обратились 14 детей, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.Учителя школы в Гулькевичском районе обратились в дежурную часть в среду. После проверки материалы переданы в СК для принятия процессуального решения, пишет агентство.Официально информацию в СК и прокуратуре пока не комментировали.