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На Кубани школьник распылил перцовый баллончик, пострадали 14 учеников
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Кубани 16-летний ученик распылил в школьном туалете перцовый баллончик. За медпомощью обратились 14 детей, пишут РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.
Учителя школы в Гулькевичском районе обратились в дежурную часть в среду. После проверки материалы переданы в СК для принятия процессуального решения, пишет агентство.
Официально информацию в СК и прокуратуре пока не комментировали.
Учителя школы в Гулькевичском районе обратились в дежурную часть в среду. После проверки материалы переданы в СК для принятия процессуального решения, пишет агентство.
Официально информацию в СК и прокуратуре пока не комментировали.
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