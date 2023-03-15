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В Эдинбурге ветер опрокинул огромное судно, есть пострадавшие
Россия и мир
В Эдинбурге сильный ветер опрокинул 250-футовый корабль, пишет Daily Mail.
По данным издания, десять человек получили травмы, два человека пропали без вести.
Всего на борту было 50 пассажиров. На место ЧП отправились бригады врачей и санавиация. Издание пишет, что судно использовалось в исследовательских целях.
По данным издания, десять человек получили травмы, два человека пропали без вести.
Всего на борту было 50 пассажиров. На место ЧП отправились бригады врачей и санавиация. Издание пишет, что судно использовалось в исследовательских целях.
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