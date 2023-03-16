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Губернатор Гладков сообщил об обстреле села Борисовка, есть погибший
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Борисовка Волоконовского района, есть погибший.
«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — написал Гладков.
По его словам, осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения, выбиты окна и посечены фасады. Повреждено электро- и газоснабжение на территории села.
«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — написал Гладков.
По его словам, осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения, выбиты окна и посечены фасады. Повреждено электро- и газоснабжение на территории села.
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