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Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Соловьёва
Россия и мир
Фото: кадр прямой трансляции передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
В прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» одни из гостей упал в обморок.
В канале телеведущего сообщается, что речь идёт о профессоре Андрее Карнееве, который возглавляет Школу востоковедения Высшей школы экономики.
Профессор потерял сознание на фоне обсуждения гостей передачи «расовых законов нацистской Германии», американской власти и армии.
К упавшему подбежали участники программы, в студию срочно вызвали врача. На минуту дискуссия прекратилась, Соловьёв объявил, что профессору вызвали скорую помощь, и эксперты продолжили разговор о «столкновении европейской системы во главе с США с системой традиционных ценностей».
После монолога одного из гостей Соловьёв принёс извинения за ситуацию в прямом эфире и объявил перерыв на рекламу, после чего шоу продолжилось в новом составе.
В канале телеведущего сообщается, что медики обследовали профессора, с ним всё в порядке, он находится дома.
В канале телеведущего сообщается, что речь идёт о профессоре Андрее Карнееве, который возглавляет Школу востоковедения Высшей школы экономики.
Профессор потерял сознание на фоне обсуждения гостей передачи «расовых законов нацистской Германии», американской власти и армии.
К упавшему подбежали участники программы, в студию срочно вызвали врача. На минуту дискуссия прекратилась, Соловьёв объявил, что профессору вызвали скорую помощь, и эксперты продолжили разговор о «столкновении европейской системы во главе с США с системой традиционных ценностей».
После монолога одного из гостей Соловьёв принёс извинения за ситуацию в прямом эфире и объявил перерыв на рекламу, после чего шоу продолжилось в новом составе.
В канале телеведущего сообщается, что медики обследовали профессора, с ним всё в порядке, он находится дома.
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