Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Соловьёва

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» одни из гостей упал в обморок.В канале телеведущего сообщается, что речь идёт о профессоре Андрее Карнееве, который возглавляет Школу востоковедения Высшей школы экономики.Профессор потерял сознание на фоне обсуждения гостей передачи «расовых законов нацистской Германии», американской власти и армии.К упавшему подбежали участники программы, в студию срочно вызвали врача. На минуту дискуссия прекратилась, Соловьёв объявил, что профессору вызвали скорую помощь, и эксперты продолжили разговор о «столкновении европейской системы во главе с США с системой традиционных ценностей».После монолога одного из гостей Соловьёв принёс извинения за ситуацию в прямом эфире и объявил перерыв на рекламу, после чего шоу продолжилось в новом составе.В канале телеведущего сообщается, что медики обследовали профессора, с ним всё в порядке, он находится дома.